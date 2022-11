Divulgação/Fiep

Morreu no início da noite de quarta (23) no Hospital São Rafael, em Salvador, na Bahia, aos 73 anos, o empresário Cláudio Petrycoski, filho de Theóphilo e Maria Luisa Petrycoski. Ele deixa cinco filhos e 12 netos. Petrycoski comandou a Atlas Eletrodomésticos, uma das maiores empresas do segmente no Brasil, em Pato Branco.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamentou profundamente a morte do empresário Cláudio Petrycoski. “Cláudio era um amigo e uma liderança importante de todo o Paraná. Ele ajudou Pato Branco a se tornar um polo da região porque, além de empresário, trabalhava em projetos em prol do município, como a ampliação do aeroporto. Seu legado é imenso”, afirmou Ratinho Junior.

Ele nasceu em Pato Branco em 1949, quando o município ainda era distrito de Clevelândia. Começou a trabalhar com o pai no setor de fogões e em 1985 assumiu a presidência da Indústria de Fogões Petrycoski, momento em que iniciou o trabalho de investimento e profissionalização do ramo. A partir de 1997 a empresa dava início ao processo de exportação e mudança de nome para Atlas Eletrodomésticos.

Além da atuação no mercado privado, era vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP desde 1998 e teve grande atuação no Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social (Irdes), onde era presidente, no Sindimetal Sudoeste e na Agência de Desenvolvimento do Sudoeste.

Ele tinha no currículo o Diploma do Mérito Industrial, concedido pelo Sistema Fiep, o Troféu Empresarial do Fórum Nacional de Líderes Empresariais, e Tops de Marketing da ADVB-PR. Era pai de cinco filhos e avô de doze netos. A prefeitura de Pato Branco decretou luto oficial de três dias.

A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) lamentou profundamente o falecimento de seu vice-presidente Cláudio Petrycoski, aos 73 anos. “À frente da Atlas Eletrodomésticos, uma das mais importantes fabricantes de fogões do país, com sede em Pato Branco, Petrycoski era uma das principais lideranças do setor metalmecânico do Estado e uma referência para o associativismo empresarial paranaense. A Fiep reitera seu sentimento de extremo pesar pelo falecimento de uma de suas principais lideranças. E envia sinceras condolências à família, esperando que encontre a paz e o conforto necessários neste momento”, afirma a nota da Fiep.

Além de ter presidido o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Pato Branco por seis mandatos, de 1990 a 2009, com relevante atuação para o desenvolvimento do setor na região, atuou entre 1985 e 1998 como coordenador regional da Fiep. A partir de 1998, passou a ocupar a vice-presidência da Federação, cargo que ainda ocupava na atual gestão. Entre junho e agosto de 2018, chegou a exercer a presidência interina da entidade.

“A Associação Comercial de Pato Branco reconhece em Claudio Petrycoski um grande lider empresarial que deixou um legado de empreendedorismo ao Sudoeste do Paraná. Homem de personalidade forte, extraordinária humanidade e senso de justiça”, destacou o presidente Roberto Elias da Silva ao falar sobre o que representou o empresário.