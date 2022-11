Arquivo MTur

O Brasil registrou, em outubro, a movimentação de mais de 7,19 milhões de passageiros nos aeroportos do país. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o número representou o terceiro melhor mês do ano, abaixo apenas dos meses de julho e agosto, que contabilizaram 7,65 e 7,29 milhões de pessoas, respectivamente. Entre os terminais que mais receberam passageiros no período destacam-se o de Guarulhos (3,07 milhões), em São Paulo, e o de Brasília (1,21 milhão).

No acumulado do ano, de janeiro a outubro, a movimentação foi de 65,7 milhões, número maior do que o registrado durante todo o ano de 2021 (59,5 milhões). Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o montante de pessoas voando pelo país foi 21% maior.

Segundo o ministro do Turismo, Carlos Brito, a expectativa é de que nos últimos meses do ano, esse número cresça ainda mais. “Com os feriados de novembro e as festas de fim de ano, este número tende a ser maior, principalmente porque muitas pessoas viajam para passar esta época do ano ao lado de seus familiares e amigos próximos. Então, a nossa expectativa é de que esse montante se aproxime cada vez mais da movimentação pré-pandemia”, explicou.

Estimativas da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) apontam um crescimento de 12,6% no número de novos voos para a temporada de verão. Ao todo, o país deve contar com 163,3 mil voos a mais para o período. Entre as regiões que mais devem recebê-los estão o Sudeste, com 83,8 mil, o Nordeste, com 29,1 mil e o Centro-Oeste, com 22,6 mil.

SELO TURISMO RESPONSÁVEL – Lançado em junho, o selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro”, disponibilizado pelo Ministério do Turismo, busca auxiliar a retomada de atividades do setor seguindo requisitos de biossegurança. (Acesse aqui) O órgão publicou protocolos sanitários recomendados a 15 segmentos que integram o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), além de um conjunto de orientações a visitantes. Atualmente, o certificado já foi emitido por mais de 32,9 mil estabelecimentos turísticos do país.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo