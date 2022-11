Oficina para produção de panetones e biscoitos natalinos também fazem parte da programação em algumas unidades Senai participantes (foto: Gelson Bampi)

A maior feira de profissões e cursos técnicos do Brasil, o Mundo Senai, chega em sua 14ª edição nos dias 08, 09 e 10 de novembro. O evento, que é nacional e gratuito, funciona como um grande open house e acontece em todos os estados da federação.

Aqui no Paraná será realizado em 36 unidades ofertando programação presencial variada, como minicursos, palestras, visitas guiadas, workshops, oficinas, exposição de trabalhos, café com industriários e muito mais. A palestra de abertura será realizada no dia 08/11, às 14h no Canal da Indústria, no YouTube, com o tema “As várias possibilidades de carreira na Indústria”.

Com o tema “O Senai desenvolvendo talentos para o mundo do trabalho”, o Mundo Senai deste ano tem como objetivo apresentar aos jovens e à população a infraestrutura do Senai e o universo das profissões, promovendo a formação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais.

“Por meio de uma programação diversificada, Mundo Senai se apresenta como oportunidade para que todos os interessados possam conhecer mais sobre as carreiras industriais e os caminhos que o Senai oferece para a melhor formação profissional”, afirma Jacielle Feltrin Vila Verde Ribeiro, Gerente de Educação e Negócios no Sistema Fiep.

Desde 2009, mais de três milhões de pessoas já visitaram as unidades operacionais participantes em todo o Brasil para conhecer o universo do Senai e as indústrias da região. No Paraná, nos últimos cinco anos, foram registrados mais de 100 mil participantes.

As 36 unidades no Paraná participantes organizaram palestras, exposições, visitas guiadas, workshops, cursos rápidos e oficinas envolvendo assuntos relacionados ao mercado de trabalho no setor industrial. A programação completa e o link para inscrições estão disponíveis no site: senaipr.org.br/mundosenai

Em Curitiba, produção de panetones, oficinas para ensinar sobre reaproveitamento de alimentos e criação de biscoito natalino fazem parte da programação

Nos dias 09 e 10 de novembro a unidade Portão do Senai Paraná abre suas portas para ensinar como reaproveitar melhor os alimentos, além de ensinar a receita e os segredos para uma renda extra com a produção de Panetones e Biscoito natalino. Além destes workshops, a unidade também terá oficina prática sobre Primeiros Socorros e Pipoca Gourmet. Todo o evento, oficinas, workshops e palestras acontecem de maneira gratuita. Para participar basta realizar a inscrição no site: senaipr.org.br/mundosenai.

Já a unidade Dr. Celso Charuri, no bairro São Francisco, oferece, entre as oficinas, o Minicurso Modelagem SolidWorks. Destinado para quem deseja atuar como projetista ou engenheiro, o curso ensina a criar, projetar, simular e modelar peças em desenhos 3D e 2D.

São José dos Pinhais terá curso de Primeiros Socorros e Manutenção Básica em Instalações Elétricas Prediais

A unidade Afonso Pena do Senai Paraná, em São José dos Pinhais, preparou uma programação especial para o Mundo Senai. Serão três dias com cursos e exposições pela unidade. O destaque fica por conta dos Cursos “Você pode salvar uma vida – Primeiros Socorros” e “Manutenção Básica em Instalações Elétricas Prediais”, com horários variados entre os dias 08, 09 e 10 de novembro. Interessados em participar podem fazer a inscrição no site senaipr.org.br/mundosenai ou diretamente na unidade, antes de participar da atividade.

SERVIÇO:

Mundo Senai

Data: 08, 09 e 10 de novembro

Horário: 8h às 22h conforme programação de cada unidade Senai participante

Informações e inscrições: senaipr.org.br/mundosenai