Marcello Casal Jr/ABr

Os clientes da Caixa pessoas físicas e jurídicas interessados em negociar seus contratos comerciais em atraso têm até 29 de dezembro de 2022 para solicitar a quitação dos débitos no site da campanha Você no Azul, no Whatsapp Caixa (0800 104 0104), app Cartões Caixa, nas Lotéricas Caixa ou nas agências do banco.



Os descontos podem ser de até 90% no valor da dívida, conforme situação de cada contrato. Desde o início da campanha, em 27 de setembro, até o fim da semana passada, foram renegociados 221 mil contratos, totalizando R$ 1,5 bilhão em dívidas liquidadas.



A ação é uma oportunidade para o cliente iniciar o próximo ano com as contas em dia.