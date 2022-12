(Gilson Abreu/AEN)

O Paraná começa a semana com a oferta de 11.619 vagas de emprego com carteira assinada nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.577 oportunidades em todo o Estado.

O maior volume está na Região Metropolitana de Curitiba (2.694), com 485 para operador de telemarketing ativo e receptivo e 228 para auxiliar de linha de produção. Também há 113 vagas para operador de caixa e 68 para motorista carreteiro.

Na sequência, está a regional de Toledo, com 1.926 vagas. Auxiliar de linha de produção é o segmento com mais postos de trabalho abertos – são 410. Depois, de operador de processo de produção, com 330 postos, auxiliar de produção farmacêutica com 130, e abatedor de aves, com 100.

Nas demais regionais do Interior são destaques Cascavel (966), Maringá (762) e Londrina (704). Em Cascavel, as funções que lideram as vagas abertas são auxiliar de linha de produção, com 266 empregos disponíveis; magarefe, com 210; operador de movimentação e armazenamento de carga, com 50; e pedreiro, com 33 vagas.

Em Maringá, os destaques são para auxiliar de linha de produção, com 349 postos formais; magarefe, com 128; montador de equipamentos elétricos, com 80; e alimentador de linha de produção, com 22.

Em Londrina, alimentador de linha de produção (175), auxiliar de linha de produção (159), auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis (60), e atendente de lanchonete (22) são as principais vagas.

Há, ainda, 677 oportunidades em Umuarama, sendo 417 para auxiliar de linha de produção. São 672 vagas na região de Apucarana, 47 para auxiliar de linha de produção; 613 nos arredores de Cianorte e 555 ofertas de emprego em Pato Branco, sendo 180 para auxiliar de linha de produção.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.

Confira a tabela com as principais vagas disponíveis.