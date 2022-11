(Divulgação Susy Asalim/ assessoria)

O Shopping Curitiba é sempre o primeiro a inaugurar a sua decoração de Natal e este ano a tradição foi mantida. O shopping deu início à programação natalina da cidade, desde o dia 28 de outubro, e quem passa por lá se encanta com a decoração clássica e já pode dar um abraço no Papai Noel.

O Bom Velhinho chegou ao shopping no dia 2 de novembro em uma animada celebração, com bailarinas, artistas em perna de pau e músicos. Desde então, ele recebe todo mundo em uma ambientação super especial. Ao lado do seu trono, uma árvore de oito metros foi enfeitada com laços de veludo, estrelas, bolas douradas e vermelhas, formando o cenário perfeito para fotografias. E os pets são super bem-vindos, o Shopping Curitiba reservou um troninho especial para os animais de estimação.

No mês de novembro, o horário de atendimento do Papai Noel é de segunda a quinta-feira, das 13h às 20h (intervalos das 17h30 às 18h30); sexta e sábado, das 12h às 21h (intervalos das 17h às 18h) e aos domingos e feriados, das 12h às 20h (intervalos das 16h às 17h).

A decoração ainda conta com cascatas de pisca-pisca que iluminam os corredores do shopping. Uma grande guirlanda e um túnel enfeitado com estrelas, micro lâmpadas e bolas de Natal também são um convite para as fotos em família.

As crianças poderão se divertir em um parquinho temático, com escorregador, brinquedos de mola e um cantinho especial para elas escreverem cartinha para o Papai Noel. Tudo gratuito e disponível no horário de funcionamento do shopping.

O Natal do Shopping Curitiba terá também campanhas promocionais, ações sociais e atividades especiais. Os detalhes serão divulgados ao longo da programação.

