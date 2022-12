(Reprodução)

Além de o Natal ser uma das datas que mais movimentam o varejo brasileiro, as festas de fim de ano são responsáveis por aquecer a economia, sempre com altos números de vendas. Em 2021, de acordo com a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as vendas movimentaram R$ 57,48 bilhões.

Para este ano, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, a expectativa é que a data leve mais de 118 milhões de consumidores às compras, injetando R$ 66,6 bilhões na economia brasileira.

“Neste ano, assim como todos os outros, o Natal tem altas expectativas de vendas. O diferencial é que este será o primeiro em que o comércio físico está totalmente de volta, sem as restrições de isolamento da pandemia”, comenta Tibério Valcanaia, diretor técnico do Myrp Enterprise, software de gestão empresarial (ERP), voltado para o varejo de moda. “É uma boa oportunidade para as grandes operações varejistas lucrarem, já que as lojas funcionarão em horários estendidos”, continua.

O Natal costuma ser a data em que as pessoas mais trocam presentes. Mesmo assim, ainda de acordo com a pesquisa da CNDL e do SPC Brasil, 59% dos consumidores pretendem comprar itens para si mesmos, com ticket médio de R$132. Ainda segundo a CNDL, os itens mais procurados neste ano são roupas e sapatos, um alerta para as grandes redes varejistas do país.

“Além de presentear familiares e pessoas queridas, o final do ano é marcado por confraternizações, amigos secretos e até mesmo encerramentos de final de ano das empresas. Por isso que, para o período, é importante aproveitar as oportunidades de alta demanda de vendas e se preparar adequadamente para ela”, destaca Valcanaia.

Acompanhar as tendências do varejo é essencial para obter resultados positivos em datas sazonais, em que as vendas crescem organicamente e a demanda é consideravelmente mais alta. Portanto, é necessário digitalizar e modernizar o time de vendas e as plataformas online, para que tudo ocorra sem erros e de forma mais rápida e eficiente.

“Um dos passos mais importantes para as vendas em datas comemorativas, como o Natal, é ter sua loja preparada para a alta demanda de vendas. Ter um PDV que facilite a integração do varejo físico e digital, além de diminuir as rupturas nas vendas é de suma importância”, afirma o diretor técnico do Myrp.

“É notável o quanto os consumidores têm hábitos novos de consumo. Nos últimos anos os e-commerces e vendas online tomaram conta dos clientes, mas, agora, enxergamos que a tendência é a retomada das vendas físicas”, explica Tibério. Portanto, estar por dentro das novidades auxilia para que o cliente tenha interesse em comprar na sua empresa. “Por exemplo, para este ano a grande novidade está sendo a Copa do Mundo junto às festas comemorativas, é interessante que seu estoque esteja preenchido com itens que com certeza sairão bastante”.