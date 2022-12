Brasília: Prédio da Caixa Econômica Federal. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A campanha de negociação da Caixa Você no Azul chega ao seu último dia com a quitação de contratos para mais de 201 mil clientes, em um total de R$ 1,79 bilhão em dívidas liquidadas. Os clientes interessados em regularizar seus contratos em atraso e iniciar 2023 com as contas em dia têm até hoje para procurar atendimento em qualquer um dos canais disponíveis.

Os descontos podem chegar até 90% do valor da dívida, conforme situação de cada contrato. São mais de 4 milhões de clientes pessoas físicas e 396 mil pessoas jurídicas com condições facilitadas de renegociação. Cerca de 80% podem liquidar suas dívidas pagando até R$ 1.000.