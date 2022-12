Jaelson Lucas / AEN /Arquivo

Mais de 4 mil produtores rurais provenientes de todas as regiões do Paraná são esperados no Encontro Estadual de Líderes Rurais 2022, que será realizado em 2 de dezembro, no Expotrade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A programação inclui palestras técnicas e apresentações culturais, além de propiciar interação e troca de experiência entre os participantes.

O evento faz parte do Programa de Sustentabilidade Sindical (PSS), lançado em 2018 pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, como forma de estimular os sindicatos rurais e encontrarem soluções para ampliar o número de associados e de garantir sua autonomia. Nesse sentido, o estímulo à formação de novos líderes tem importância estratégica para o setor agropecuário.

“Precisamos que todos os elos do nosso sistema de representatividade estejam fortes para defendermos o nosso setor agropecuário e garantir condições para continuar avançando. Nesse sentido, os sindicatos rurais, a participação dos produtores e a criação de novos líderes é fundamental”, disse o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette.

O encontro vem coroar uma trajetória virtuosa que envolveu diversas iniciativas ao longo de 2022, como os cursos “Liderança Rural”, a capacitação “Agro Pro – Produtor Protagonista” e os dez encontros regionais de líderes com a presença de palestrantes e especialistas, e que reuniram mais de 2,5 mil participantes. Além disso, produtores rurais envolvidos com as comissões técnicas da FAEP, Comissão Estadual de Mulheres da FAEP e demais capacitações do SENAR-PR também têm participação confirmada.

Atrações

Entre a programação técnica, um dos destaques é uma palestra magna que será proferida por Marcos Fava Neves, o Doutor Agro. Professor da Universidade de São Paulo (USP) e Fundação Getúlio Vargas e comentarista da CNN Brasil, o especialista vai traçar um cenário para o agronegócio no curto e médio prazos, com base na análise de conjuntura e em indicadores econômicos. O evento também vai contar com uma palestra de Camila Telles, produtora rural especializada em relações públicas e em marketing estratégico.

A Comissão Estadual de Mulheres da FAEP também apresenta uma síntese de sua atuação. Criada em 2021, o colegiado tem tido atuação destacada, mobilizando a participação do público feminino no campo, em posição de protagonismo. Esse movimento catalisou a formação de grupos de mulheres em diversas regiões do Paraná. Hoje, mais de 45 comissões locais estão funcionando.

O público também vai assistir a uma palestra do cantor Léo Chaves, que também é escritor, CEO da EAI Educa e fundador do Instituto Hortense. Ele vai compartilhar sua experiência, aprendizados e a necessidade de se reinventar – tudo com base em filosofia existencialista e vitalista. Além disso, Léo também vai apresentar um pocket-show. A programação cultural não para por aí: o encerramento do evento contará com um show de uma atração artística de renome nacional, ligada à música sertaneja.

Programação

9h – Boas-vindas

9h20 – Abertura

10h – Palestra magna – Marcos Fava Neves (Doutor Agro)

10h45 – Comissão Estadual de Mulheres da FAEP/ Sustentabilidade Sindical

11h15 – Palestra-show – Leo Chaves

12h – Almoço

14h10 – Palestra – Camila Telles

14h40 – Apresentação artística

16h – Encerramento