Marcello Casal JrAgência Brasil

Os números do concurso 2.540 da Mega-Sena foram sorteados na noite deste sábado (19). O prêmio estimado era de R$ 38,7 milhões, mas ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou. Noventa apostadores acertaram cinco números e ganharam R$ 45.937,77, entre eles seis são do Paraná: um de Cascavel, três de Curitiba, um de Pato Branco e um de Rondon.

Veja as dezenas sorteadas: 02 – 08 – 28 – 34 – 41 – 49

Outras 6.404 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 922,28.

O prêmio acumulado para o próximo sorteio, na próxima quarta (22) é estimado em R$ 46 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.