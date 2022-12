Bilhetes de aposta da mega-sena. Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nº 2.549 da Mega-Sena, neste sábado (17). No entanto, três jogos feitos no Distrito Federal levaram a quina – em todo país, mais de 5 mil pessoas foram premiadas.

Os números sorteados são 01 – 06 – 10 – 30 – 33 – 35. Dos três jogos premiados em Brasília, dois foram apostas simples, com seis números, e um foi feito por por meio de um bolão com sete dezenas.

Os sortudos que fizeram aposta simples levaram R$ 22.867,86 cada um. O bolão, de dez cotas, rendeu R$ 45.735,70 para cada apostador