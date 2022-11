Divulgação/Assessoria de Imprensa

Com a retomada das viagens corporativas, a temporada de turismo que coincide com a primavera e o verão e a crescente busca por destinos localizados na Serra Gaúcha, a GOL Linhas Aéreas, maior Companhia Aérea do Brasil, desde o fim de outubro disponibiliza aos seus Clientes da região Sul novas rotas a quem precisa se deslocar com comodidade, rapidez e Segurança entre as capitais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Curitiba e Florianópolis com voos diretos de ida e volta para Porto Alegre: as rotas recém-criadas pela Companhia são regulares e trazem um novo potencial de viagens aos residentes do Sul, que podem, assim, abdicar dos habituais deslocamentos rodoviários. São voos que favorecem a geração e o desenvolvimento de negócios nos três estados, fomentam o turismo na região e dinamizam o transporte de cargas.

Entre Curitiba (CWB) e Porto Alegre (POA), os voos são diários. O G3 1985 parte da capital paranaense às 10h30 e pousa na capital gaúcha às 11h45. A volta acontece às 16h40, a partir de Porto Alegre (voo G3 1986), aterrissando em Curitiba às 17h50. Já entre Florianópolis (FLN) e Porto Alegre (POA), durante o mês de novembro, são 2 voos diários e diretos; a partir de dezembro, será 1 voo diário de ida e volta. Em dezembro, o voo G3 2007 decola de Florianópolis às 22h55, chegando em Porto Alegre às 23h55, de domingo a sexta-feira. A volta, de segunda a sábado, é com o voo G3 2084, que sai às 6h15 e pousa às 7h20 em Florianópolis.

A partir de agora, os Clientes dos estados do Paraná e de Santa Catarina, com apenas 1 hora e 10 minutos de voo, têm acesso facilitado à região metropolitana de Porto Alegre, uma das portas de entrada para os atrativos da Serra Gaúcha, localizados em cidades como Gramado, Canela e Bento Gonçalves. Já os gaúchos têm a opção de chegar com rapidez em Florianópolis (1 hora de voo) para desfrutar a cidade e o prestigiado litoral catarinense – ou, se o destino for Curitiba, aproveitar passeios como o Jardim Botânico e a Ópera de Arame, na própria capital, e ainda o Parque Vila Velha, em Ponta Grossa, e o trajeto de trem entre Curitiba e Morretes, pela Serra do Mar.

“Com a disponibilização das novas rotas da GOL entre Porto Alegre e as demais capitais sulistas, a Companhia vem a preencher uma lacuna até então existente no mercado local, favorecendo os residentes dos três estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A comunicação direta e diária entre Curitiba e Florianópolis com Porto Alegre traz benefícios não só aos Clientes, mas também ao desenvolvimento do turismo, dos negócios e da logística em todo o Sul do Brasil”, diz Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL.

Os voos entre as capitais do Sul são operados com as aeronaves Boeing 737 Next Generation e Boeing 737 MAX, com capacidade de até 186 passageiros, respectivamente.

Os bilhetes de Curitiba e Florianópolis para Porto Alegre podem ser adquiridos no site e no aplicativo da Companhia, nas lojas GOL nos aeroportos, no site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

Confira, abaixo, os dias e horários dos voos nas novas rotas da GOL: