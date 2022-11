Lojas de Curitiba se preparam para a Copa do Mundo: otimismo (Valquir Aureliano)

Este mês de novembro pode ser ainda mais especial para o comércio. Com o pagamento da primeira parcela do 13º salário, previsto para o dia 30 de novembro, Copa do Mundo, a partir de 20 de novembro, e a Black Friday, que neste ano acontece no dia 25, a expectativa é de boas vendas nas próximas semanas por causa da coincidência dos eventos.



Para a Copa, que neste ano acontece excepcionalmente neste mês, já há uma expectativa tradicional de aumento nas vendas, sobretudo nos setores de supermercados, bares e restaurantes.



Estes dois últimos já começam a anunciar como devem funcionar nos dias de jogos, tanto do Brasil quanto de outras seleções importantes. Um deles, o Bar do Alemão, como já é tradição, transmite as partidas das Seleções da Alemanha e do Brasil.



O Mercado Ads, unidade de negócios de publicidade do Mercado Livre, realizou um estudo em parceria com a Ipsos sobre intenções de compra para o Mundial 2022. De acordo com o levantamento, 68% dos brasileiros pretendem comprar algum produto para o evento.



Para a Black Friday, os indicadores também são de mais vendas em 2022. Segundo pesquisas os brasileiros devem ir às compras. Cerca de 71% dos consumidores afirmaram que pretendem comprar algum produto no dia 25 de novembro e aproveitar os descontos. Sendo que na intenção de compra estão itens da Seleção Brasileira.



13º salário

A economia paranaense deverá receber, até o final de 2022, a título de 13° salário, cerca de R$ 15,1 bilhões, aproximadamente 6,1% do total do Brasil e 35,3% da região Sul. Esse montante representa em torno de 2,5% do PIB estadual.



A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgado ontem. No Brasil o abono vai pagar cerca de R$ 249,8 bilhões.



O número de pessoas no estado que receberá o 13º foi estimado em 5,4 milhões, equivalente a 6,3% do total que terá acesso ao benefício no Brasil. Em relação à região Sul, corresponde a 35,3%.



No estado, os empregados do mercado formal, tanto celetistas quanto estatutários representam 62,5%, enquanto pensionistas e aposentados do INSS equivalem a 35,8%. O emprego doméstico com carteira assinada responde por 1,7%.



Em termos de valores médios, o valor do 13º salário pago ao setor formal corresponde a R$ 3.166,23. A maior média deve ser paga aos trabalhadores do setor de Serviços, equivalente a R$ 3.839,14 (inclui Administração Pública); a Indústria aparece com o segundo valor, equivalente a R$ 2.958,73; e a menor foi verificada entre os trabalhadores da Construção Civil, com R$ 2.301,94.