O Nube – Estagiários e Aprendizes oferece oportunidades de estágios para estudantes do ensino médio, técnico ou superior. São 10.044 oportunidades de estágio para jovens talentos.

As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, período matutino e noturno. Há também vagas para alunos do curso técnico que devem horas de estágio obrigatório.

Entre os cursos solicitados pelas empresas, estão: Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Design, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Farmácia, Gastronomia, Letras, Pedagogia, Química, Tecnologia da Informação e muitos outros. Além disso, ainda há vagas para os estudantes do ensino médio e técnico. As bolsas auxílio variam de R$ 1.302,00 a R$ 2.300,00. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site www.nube.com.br e concorrer a muitas oportunidades.

Abaixo algumas vagas em destaque esta semana.

Os serviços para o estudante são GRATUITOS.

Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para (11) 3514-9300 e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 2.000,00 | 246492

Biblioteconomia | R$ 1.545,00 | 232608

Ciências Atuariais | R$ 1.700,00 | 245755

Ciências Contábeis | R$ 2.000,00 | 243923

Comércio Exterior | R$ 1.640,00 | 165469

Design | R$ 2.000,00 | 135127

Direito | R$ 2.000,00 | 246510

Economia | R$ 1.302,00 | 243530

Educação Física | R$ 1.400,00 | 240509

Enfermagem | R$ 1.400,00 | 246145

Engenharia | R$ 2.300,00 | 145896

Engenharia Ambiental | R$ 2.433,00 | 246097

Engenharia Civil | R$ 2.000,00 | 236167

Engenharia de Produção | R$ 1.500,00 | 246180

Engenharia Elétrica | R$ 2.200,00 | 244986

Engenharia Eletrônica | R$ 2.000,00 | 244862

Engenharia Mecânica | R$ 1.900,00 | 227343

Engenharia Metalúrgica | R$ 1.500,00 | 246224

Farmácia | R$ 1.492,00 | 188125

Fonoaudiologia | R$ 1.600,00 | 244753

Gastronomia | R$ 1.300,00 | 229083

História | R$ 1.400,00 | 242784

Letras | R$ 1.400,00 | 242134

Marketing | R$ 2.000,00 | 186176

Pedagogia | R$ 1.581,00 | 240391

Publicidade | R$ 1.860,00 | 245430

Química | R$ 1.900,00 | 180067

Tecnologia da Informação | R$ 2.200,00 | 246081

Turismo | R$ 1.400,00 | 245891

