Divulgação

O 13º salário está chegando. O valor é pago em duas parcelas, a primeira em 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Mas, todo a mesma dúvida. Devo usar o dinheiro, guardar ou pagar dívidas?



Segundo Bruna Allemann, educadora financeira da Acordo Certo, fintech de renegociação de dívidas, um valor extra é sempre bem-vindo, desde que seja usado com responsabilidade. “Dívida seu 13° salário em três, pague suas dívidas, guarde para seus investimentos e se beneficie deste dinheiro extra. Nem tudo é isso ou aquilo, faça ele valer mais. Multiplique as opções do que você pode fazer com esse dinheiro”, explica.



Mas, veja as prioriddes. Dê prioridade para o pagamento de contas. No começo do ano, somam-se às contas de consumo faturas de IPVA e IPTU, por exemplo.

Evite gastos desnecessários, mesmo em tempo de festas. Também seria importante conseguir guardar uma parte do benefício. Programe suas despesas do ano seguinte, para ter uma ideia do qeu precisa. O 13º salário também pode ser usado para realizar seus desejos ou o pagamento de dívidas.