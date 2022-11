Imposto de renda 2022 (Marcelo Camargo/Agência Brasil).

A Receita Federal abriu nesta quarta-feira (24) a consulta ao lote residual de restituição do IRPF do mês de novembro de 2022. No Paraná, receberão a restituição 32.156 contribuintes, com o total de restituições somando R$ 51.750.171,92.

O crédito bancário será realizado no dia 30 de novembro. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço.