Franklin de Freitas

A Associação Paranaense de Supermercados (Apras) aderiu à Campanha Nacional do Dia dos Supermercados, lançada pela Abras – Associação Brasileira – e que será comemorada sempre no segundo sábado de novembro. Sob o tema “Vamos comemorar juntos!”, neste ano, a data será celebrada dia 12 de novembro, ocasião em que os supermercados irão oferecer ofertas e ações comemorativas.

Segundo o presidente da Apras, Carlos Beal, a expectativa é que a data ganhe grande relevância no calendário varejista. “Por ser uma ação nacional e por representar um setor muito forte e unido, acreditamos que o Dia dos Supermercados terá um grande apelo de economia para o consumidor”.

Para a Abras, a data tem potencial para se tornar um case brasileiro de sucesso. “Foram muitos os desafios desde o lançamento da data, mas ao mesmo tempo, é sempre uma alegria constatar a parceria fundamental das Associações Estaduais, da rede de varejo e indústria que estão com a gente para mais esta ação”, disse o presidente, João Galassi.

A expectativa da ABRAS é que a adesão chegue a 50% dos supermercados e cresça nas edições futuras. No Brasil, atualmente, as datas de maior impacto para os supermercados são a Páscoa, o Dia das Mães e o Natal.

Dia Nacional dos Supermercados

No dia 12 de novembro de 1968 foi instituído o Dia Nacional do Supermercado como marco da aprovação da lei nº 7.208 que regulamentou a atividade supermercadista no Brasil. Nesse mesmo ano, foi fundada a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e, de lá para cá, a data passou a ser motivo de confraternização, homenagens a parceiros comerciais e de geração de mais negócios para o setor.

Dados do setor

A Abras é representante máxima do setor de autosserviço alimentar – responsável pela comercialização de mais de 87% dos gêneros de consumo no País, com 92.588 lojas que empregam 3,1 milhões de colaboradores diretos e indiretos; o setor atende 28 milhões de consumidores diariamente e responde por 7,03% do PIB nacional.

No Paraná, os supermercados recebem por dia 2,7 milhões de clientes em quase 5 mil lojas, gera aproximadamente 200 mil empregos diretos e indiretos e registrou faturamento de R$ 60 bilhões em 2021 – 9,9% do faturamento do setor no Brasil.