Reprodução/PR Banco

O Paraná Banco encerrou o terceiro trimestre de 2022 com um lucro líquido de R$ 32,8 milhões. Esse resultado representa alta de 102,4% ante o mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, o banco atingiu R$ 102,8 milhões de lucro.

O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) foi de 10,5% a.a. no trimestre, apresentando melhora de 5,7 pontos percentuais na comparação anual. Já no acumulado do ano, o ROAE foi de 10,9% a.a. O rápido aumento da taxa de juros no Brasil pressionou as margens financeiras do Paraná Banco, dado que os custos de captação são majoritariamente pós-fixados, ao passo que as taxas dos empréstimos concedidos são prefixadas. Diante desse cenário, as receitas da carteira de hedge para a proteção do balanço foram fundamentais para a absorção das maiores despesas de captação no período. Em paralelo, o banco também optou por elevar as taxas de juros da carteira de crédito, por meio de operações de refinanciamento e novas operações com taxas maiores.

O banco também finalizou o terceiro trimestre de 2022 com uma carteira de crédito de R$ 6,4 bilhões, crescimento de 8,4% no ano. O índice de inadimplência acima de 90 dias atingiu 1,4%, enquanto o nível de mercado foi de 2,1%, considerando os trabalhadores do setor público, segundo dados do Bacen de setembro de 2022. Com isso, o PB apresentou um índice de cobertura confortável, que finalizou o trimestre com 127,7%, considerando a faixa acima de 90 dias.

Mantendo um histórico de folga de capital, o Paraná Banco encerrou o trimestre com índice de Basileia de 22% e disponibilidade de caixa em R$ 2,4 bilhões.

O crédito consignado cresceu 6,6% nos últimos 12 meses, atingindo uma carteira de R$ 6,2 bilhões no trimestre, enquanto o PB FGTS finalizou o período com R$ 69,8 milhões. Entre as novidades do trimestre, em setembro, o Paraná Banco lançou, como forma de aumentar o seu cross-sell, o Cartão Benefício INSS, aproveitando a margem adicional de 5% concedida a esses beneficiários, que, em poucos dias de produção, alcançou R$ 42,7 milhões de carteira. O banco teve como originação total no terceiro trimestre R$ 1,6 bilhão. Foram mais de 435 mil clientes ativos no período, um crescimento de 16,6% na quantidade de clientes, em relação ao ano anterior, mantendo sua excelência no atendimento com NPS de 86 pontos em setembro de 2022.

No trimestre, houve a reafirmação do rating do Paraná Banco junto a Standard & Poor’s em brAA+ com perspectiva estável e junto a Fitch Ratings, que se manteve em AA-(bra) e perspectiva estável. Além disso, a Standard & Poor’s também reafirmou o rating da Junto Seguros em brAAA e perspectiva estável.

Outras conquistas importantes para o banco no período foram: o segundo melhor Banco para trabalhar no Brasil, na categoria médias empresas no ranking promovido pela consultoria Great Place To Work (GPTW); e o certificado “RA1000” no site “Reclame AQUI”, sendo esse o topo das notas de reputação do site.

De acordo com o diretor financeiro do Paraná Banco, Osvaldo Cavalcante, o banco possui boas expectativas com a ampliação do portfólio de produtos ofertados aos seus clientes. “Estamos sempre em busca de um crescimento sustentável, com eficiência e rentabilidade”.