Paraná foi o estado do Sul com mais empresas criadas (Ari Dias/AEN)

Com a abertura de 254.213 novas empresas, entre janeiro e novembro de 2022, o Paraná é o estado da Região Sul com a maior quantidade de novos negócios, segundo os dados do Mapa de Empresas do Ministério da Economia. Levando-se em conta o número de empresas extintas, o saldo do período ficou positivo em 142.254.



Somente em novembro, o estado registrou a abertura de 18.875 novos negócios e saldo de 9.415. Atualmente, o Paraná conta com mais de 1,4 milhão de empresas ativas. A informação é da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo federal.