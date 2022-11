Reprodução

O Estado do Paraná receberá o 41º ENAJ – Encontro Nacional das Juntas Comerciais, nos dias 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022, na cidade de Curitiba, no prédio do Campus da Indústria – Sistema FIEP.

O evento reunirá os representantes de todas as juntas comerciais do País, instituições e autoridades ligadas ao setor, além de interessados em desenvolvimento e transformação digital.

O foco do evento será a troca de experiências com ênfase no Registro Mercantil e na melhoria do ambiente de negócios nos estados e municípios, permitindo que os empreendedores tenham um ambiente digital simplificado, com facilidade de acesso à informação, agilidade, transparência e redução da burocracia. Garantindo que os empresários apenas se preocupem com a evolução da sua empresa.

O evento é promovido pela Federação Nacional das Juntas Comerciais – FENAJU, entidade criada em 2017 e composta por servidores das Juntas de todo o País, e tem como anfitriã a Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR.

A escolha da anfitriã não é por acaso, este ano comemora-se 130 anos de criação da JUCEPAR. Desde 1892 muitas memórias cercam a história da autarquia e atualmente a entidade é referência nacional no registro e legalização de empresas, em outubro, por exemplo, reduziu mais uma vez o tempo médio para a abertura de empresas, colaborando com o bom ambiente de investimentos do setor privado. Foram

necessárias, em média, apenas 14 horas para a criação de um empreendimento no Estado. É o menor tempo da história.

A expectativa é que os três dias de evento promovam assentamentos de usos e práticas do registro empresarial, troca de experiências entre os Presidentes, Vice-Presidentes, Procuradores, Secretários-Gerais, Gestores da Redesim, TIs, servidores das autarquias e demais interessados, além do compartilhamento de novas tecnologias e cases de sucesso que impactam e orientam novas práticas nos serviços públicos.