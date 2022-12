Divulgação

O Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian revelou que, em outubro, o Paraná teve o maior número de empresas inadimplentes desde 2019, início da série histórica do índice. Além disso, o levantamento mostrou que os empreendimentos negativas possuem em média 7 dívidas por CNPJ. No Estado eram 401.971 empresas com dívidas.



O Indicador mostra que no país eram 6.332.952 de negócios com o nome no vermelho em outubro. As micro e pequenas empresas representam 5,6 milhões dos negócios nesta situação.