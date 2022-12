(Franklin de Freitas)

O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou, em novembro, aumento de 1,78% em comparação com o mês anterior, com valor médio de R$ 5,250. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard. O aumento registrado em novembro foi a primeira elevação mensal depois de quatro meses de quedas.



O s estados que registraram maior aumento foram Paraná (7,38%), Goiás (5,40%) e Santa Catarina (4,29%). O preço médio no estado passou de R$ 5,027 para R$ 5,398.

Apesar disso, o Estado não é o que tem a gasolina mais cara do País, ao contrário, está entre os mais baratos, apesar da alta do mès passado.