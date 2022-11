Divulgação

Os paranaenses estão animados para consumir nesta reta final de 2022. A pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), apresentou o maior índice do ano, ao atingir 105,5 pontos em novembro. Na comparação com outubro, houve alta de 2,3% e elevação de 8,2% em relação a novembro de 2021.



A Copa do Mundo, a Black Friday e o pagamento do 13º salário incentivam os consumidores a gastar mais. A pesquisa desse mês traz ainda um recorte especial com a perspectiva de compras voltadas ao campeonato mundial de futebol. O levantamento mostra que 59% dos paranaenses pretendem comprar produtos em decorrência da Copa, com um gasto médio de R$ 205,44.



A avaliação dos paranaenses sobre a situação no Emprego Atual teve redução de 1,1% na variação mensal, mas ainda é 13,5% superior do quem novembro do ano passado.



Com 98,8 pontos, ou seja, ainda abaixo da zona de satisfação que é de 100 pontos, a Perspectiva Profissional cresceu 8,5% na comparação com outubro e 7,2% na variação anual.