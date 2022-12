Os paranaenses estão mais comedidos neste Natal. Sondagem feita pela Fecomércio PR e pelo Sebrae/PR revela que 78,8% da população pretende presentear no Natal. Esse percentual é inferior aos 82,3% registrados em 2021. O valor dos presentes deste ano também será menor: o tíquete médio será de R$ 322,36 ante os R$ 434,95 do ano passado.



Problemas financeiros e o desemprego são os vilões neste Natal. Entre os 18,8% dos que não vão presentear e os 2,4% que ainda não decidiram, os principais motivos são as dificuldades financeiras ou por estar desempregado, com 46,8%.