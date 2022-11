Eletrobras

O perfil do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Twitter publicou nesta segunda-feira (7) uma enquete informal sobre a volta do horário de verão. Na publicação, Lula convidou os seguidores a responderem o “acham da volta do horário de verão”. “Governo que consulta a população”, escreveu.

As opções apresentadas na enquete são “sim” ou “não”. Até às 21h20, 1.094.603 tinham votado. O resultado era 70,3% votos “Sim” e 29,7%, “Não”.

A equipe de Lula explicou à imprensa que a enquete é informal e que ainda serão ouvidos técnicos e economistas sobre o assunto, antes de alguma possível decisão.

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado por Lula no segundo turno das eleições, acabou com o horário de verão em abril de 2019. Na época, o presidente alegou que estudosanalisaram a economia de energia no período e a maneira em como o relógio biológico da população é afetado.

O horário de verão, que costumava durar entre outubro e fevereiro, fazia com que parte dos estados brasileiros adiantasse o relógio em uma hora. A ideia era evitar concentração do consumo de energia no horário de pico nos meses de maior calor.



O horário de verão começou no Brasil no verão de 1931 e vigorou até março de 1932. Nos verões seguintes, a medida foi adotada em alguns períodos: entre 1949 e 1953; 1963 e 1968; e, por fim, entre 1985 e 2019.