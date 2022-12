Marcello Casal Jr/ABr

Ontem foi o último dia para o pagamento da segunda parcela do 13º salário e ela já está comprometida para o pagamento de dívidas por uma parcela de usuários, segundo aponta levantamento da OLX com mais de 4.500 usuários.



De acordo com a pesquisa realizada pela plataforma, além dos gastos com Natal e Ano Novo, 45% dos respondentes pretendem usar o dinheiro para pagar dívidas. Já 24% planejam investir ou guardar para uma reserva de emergência, 15% comprar produtos que desejam e 14% pagar os impostos de início de ano.