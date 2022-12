Divulgação/GoDaddy

Levantamento realizado pela Scout Digital para a GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), empresa que prepara os empreendedores para o dia a dia do mercado digital, anuncia resultados adicionais de sua Pesquisa de Empreendedorismo LATAM 2022, que revela que o desejo dos empresários brasileiros de iniciar um negócio vai além da busca de renda.

A pesquisa pediu aos pequenos empreendedores brasileiros que classificassem as razões que os levaram a abrir o próprio negócio. Entre os resultados, 42% dos respondentes abriram um negócio motivados pela paixão ou pelo desejo de mudar seu rumo profissional.

O estudo, conduzido pela Scout Digital, também apontou 37% dos entrevistados direcionaram sua energia para o empreendedorismo após perderem o emprego, e outros 35% responderam que precisavam buscar uma fonte adicional de renda. Além disso, o desenvolvimento de uma ideia para um novo produto ou serviço levou outros 20% dos entrevistados a iniciar sua jornada empreendedora.

Tainara Ribeiro, uma jovem empresária de Canindé-CE, pequena cidade a cerca de 100 km da capital do estado, Fortaleza, ilustra a combinação de duas ambições: a necessidade de uma renda adicional e o desejo de realizar seu sonho. Ela abriu a Azul Papelier, uma papelaria online, no auge da pandemia. “Eu juntei duas coisas que realmente gostava muito: papelaria e a cor azul”, diverte-se Ribeiro. “E eu também estava procurando uma renda extra para ajudar nas despesas da faculdade”, disse o estudante de Pedagogia.

“Sempre soubemos que o povo brasileiro tem o DNA do empreendedor, e esta pesquisa da GoDaddy mostra como isso é verdade”, disse Luiz D’Elboux, Country Manager da GoDaddy no Brasil. ““E nos surpreendeu o alto índice de entrevistados que afirmaram que a realização de um sonho foi o maior impulso para empreender, além da necessidade de novas fontes de renda”, completou.

O estudo do GoDaddy também revela claramente a força que o empreendedorismo digital tem no Brasil. De todos os entrevistados, 66% já vendem seus produtos ou serviços online e 32% o fazem exclusivamente através dos meios digitais. Com 90% dos pequenos empresários dizendo que estão confiantes no futuro.

“Meu site e minha loja on-line funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana”. É o meu único e único funcionário e não poderia ser melhor”, disse Ribeiro. “A Azul Papelier veio de uma vontade de encantar as pessoas com papelaria e estou feliz por poder fazer isso facilmente on-line”.

Sobre a Godaddy

A GoDaddy capacita empreendedores para o cotidiano digital, em todo o mundo, fornecendo ajuda e ferramentas para o sucesso on-line. A GoDaddy é o lugar aonde as pessoas vêm para dar um nome à suas ideias, construir um site profissional, atrair clientes, vender seus produtos e serviços e gerenciar seu trabalho. Nossa missão é dar a nossos clientes as ferramentas, insights e as pessoas para transformar suas ideias e iniciativas pessoais em sucesso. Para saber mais sobre a empresa, visite www.GoDaddy.com