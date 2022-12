Marcello Casal Jr/ABr

A partir de 2 de janeiro, o Pix não terá mais limite por transação, anunciou ontem o Banco Central (BC). Os limites de valor serão mantidos apenas por período: diurno (6h às 20h) ou noturno (20h às 6h).



Com a mudança, o cliente poderá transferir todo o limite de um período (diurno ou noturno) em apenas uma transação Pix ou fazê-lo em diversas vezes, ficando a critério do correntista.



O BC também elevou o limite para as retiradas de dinheiro por meio das modalidades Pix Saque e Pix Troco. O valor máximo passou de R$ 500 para R$ 3 mil durante o dia e de R$ 100 para R$ 1 mil de noite. As regras para o cliente personalizar os limites do Pix não mudaram. (ABr)