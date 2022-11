Foto: Pierpaolo Nota/Portos do Paraná

A Portos do Paraná alcançou 99% de conformidade ambiental na avaliação de uma auditoria externa encerrada nesta semana. É o maior resultado da história nesse tipo de procedimento. Feita a cada dois anos, em atendimento à resolução Conama nº 306/2002, a inspeção avalia o Sistema de Gestão Ambiental da empresa pública e sua conformidade perante à legislação.

O exame minucioso e sistemático analisa os procedimentos existentes, ações de gestão de riscos, emergências e também a área de segurança do trabalho.

“A avaliação é feita por um auditor independente, habilitado e credenciado. Este balanço permite identificar pontos críticos e buscar a melhoria contínua dos nossos procedimentos”, explicou o diretor ambiental da Portos do Paraná, João Paulo Ribeiro Santana.

Segundo Thales Trevisan, gerente de Meio Ambiente da empresa pública, o resultado foi extremamente positivo para a Portos do Paraná. “Atingirmos 100% na parte documental e 99% na confirmação prática da auditoria, em campo. Isso demonstra o grau de excelência da Portos do Paraná na área ambiental”, afirmou.

O gerente destacou ainda que esse resultado reflete do trabalho de todos os colaboradores da empresa e da comunidade portuária, cada vez mais ciente dos compromissos de conformidade ambiental e de saúde e segurança no trabalho.

O auditor externo Luiz Fernando Joly Assumpção, responsável pelo trabalho na Portos do Paraná desde 2016, salientou que ficou positivamente impressionado com alguns aspectos que encontrou.

“Os exemplos positivos são a melhoria da destinação de resíduos recicláveis, utilizando a centralização dos recipientes de descarte, caçambas com restrição de acesso com cadeado, além dos procedimentos documentados de simulação de emergência. São ações que não vejo em outros portos. A Portos do Paraná é diferenciada nesse aspecto”, afirmou.

HISTÓRICO – Em 2016, na mesma ação de auditoria externa, a empresa pública alcançou nota 74. Em 2018, 86. Em 2020 houve um grande avanço, com a conquista de 98. O índice de 2022 é inédito.