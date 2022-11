Fernando Frazão/ Agência Brasil

O último Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que o preço do litro da gasolina na Região Sul fechou a primeira quinzena de novembro a R$ 5,08, menor preço médio do País, porém aumentou 2,73%, em relação a outubro.



O diesel comum e o S-10 fecharam o período a R$ 6,49 e R$ 6,58, com acréscimo de 0,32% e 0,72%, respectivamente, também as menores médias entre as demais regiões. Já o etanol foi comercializado a R$ 4,46, com aumento de 2,86%, se comparado ao mês anterior.



No Paraná a gasolina subiu 3,25% na quinzena, passando do preço médio de R$ 5,04 para R$ 5, 20. O diesel subiu de R$ 6,45 para R$ 6,50, alta de 0,85% e o etanol aumentou 6,20%, passando de R$ R$ 3,83 na média em outubro para R$ 4,07, em novembro.