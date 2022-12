Franklin de Freitas

De acordo com o relatório mensal de preços de novembro do Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, os preços dos imóveis para alugar em Curitiba tiveram alta de 22,2% no acumulado de 2022, muito acima da inflação (6,2%) e do ajuste do IGP-M (5,9%).



Os imóveis à venda também fecharam com alta no mesmo período: 14,5%, percentual maior que o dobro da inflação (6,2%). Em novembro, o preço médio das propriedades à venda fechou em R$ 8.446 por m². No caso do aluguel, o valor fechou novembro em R$ 1.896 para os apartamentos de dois quartos.

Para quem quer comprar um imóvel, Santa Felicidade é a região mais cara de Curitiba, com um valor médio de R$ 10.420 por m². Bairro Novo, por sua vez, é a mais econômica, com o m² custando R$ 3.561.