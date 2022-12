Franklin de Freitas/Arq. BP

Com base no comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras, o Índice FipeZAP+, registrou alta de 0,46% em novembro, após avançar 0,59% no mês anterior. Em termos de abrangência geográfica, 45 das 50 cidades monitoradas registraram elevação nos preços, residenciais incluindo 14 das 16 capitais envolvidas no índice.



Curitiba teve aumento de 0,76% em novembro, apenas o novo maior aumento para o mês. Mas, no ano, a Capital é uma das três com maior índice, com 12,51% , atrá apenas de Vitória (+21,80%) ne Goiânia (+19,17%). Na média nacional a alta ficou bem mais baixa — 5,84% no ano.



Adotando-se um horizonte ampliado como referência, o Índice FipeZAP+ registrou um avanço nominal de 6,34% nos últimos 12 meses encerrados em novembro. Em comparação ao comportamento dos preços da economia, a variação acumulada pelo Índice FipeZAP+ nesse recorte superou a inflação medida pelo IPCA/IBGE (+6,03%)* e pelo IGP-M/FGV (+5,90%). 16 capitais federais tiveram alta bem acima da inflação: Vitória (+23,15%); Goiânia (+20,51%); Maceió (+14,21%) e Curitiba (+13,91%).