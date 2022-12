Franklin de Freitas/Arq. BP

Segundo o relatório mensal de preços de novembro do Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, o valor do aluguel em São Paulo registrou maior alta em comparação com as demais cidades analisadas pelo Index Imovelweb.

Em novembro, o valor médio do aluguel em São Paulo ficou em R$ 3.617 por mês para os apartamentos com 65m² e dois quartos, ficando 103% maior que em Belo Horizonte (R$ 1.781), 91% maior que em Curitiba (R$ 1.896), 69% maior que no Rio de Janeiro (R$ 2.142) e, por fim, 24% maior que em Brasília (R$ 2.925). Nos últimos 12 meses, valor do aluguel na capital paulista subiu 5.2 p.p. acima da inflação.

No caso das propriedades à venda, o preço fechou em R$ 10.032 por m², 77% maior que em Belo Horizonte (R$ 5.670), 19% maior que em Curitiba (R$ 8.446), 12% maior que no Rio de Janeiro (R$ 8.917), porém 14% menor que em Brasília (R$ 11.728). Na análise dos últimos 12 meses, o aumento foi de 5,6%, abaixo da inflação (6,2%), derivando em uma queda real de 0.6 p.p.

Preços nas regiões e bairros de São Paulo

Para quem na busca por imóveis para alugar, a Zona Noroeste de São Paulo é a mais econômica, com um valor médio de R$ 1.953 mensal. Já a Zona Oeste é a mais cara, custando R$ 4.164 por mês.

Região Valor do aluguel (R$)

Noroeste 1.953

Leste 1.994

Nordeste 2.128

Sul 2.381

Sudeste 2.497

Centro 3.183

Centro-Sul 3.789

Oeste 4.164

Ao filtrar por bairros, Cidade Tiradentes é a opção mais barata, com um aluguel médio mensal de R$ 1.113. Já o Itaim Bibi tem o valor mais alto: R$ 4.997 por mês.

ALUGUEL – BAIRROS MAIS BARATOS E MAIS CAROS

Mais baratos (R$)

CIDADE TIRADENTES 1.113

LAJEADO 1.296

ITAIM PAULISTA 1.444

Mais caros (R$)

MOEMA 4.549

PINHEIROS 4.614

ITAIM BIBI 4.997

Já na análise dos imóveis à venda, a Zona Leste é a mais barata, com o m² no valor de R$ 5.499. Por sua vez, a Zona Oeste é mais cara, custando R$ 12.121 por m².

Região Valor do m²

Leste 5.499

Noroeste 6.170

Sul 6.816

Nordeste 7.253

Sudeste 7.932

Centro 9.738

Centro-Sul 11.301

Oeste 12.121

Considerando os bairros, assim como no aluguel, Cidade Tiradentes e Itaim Bibi são apontados com os mais baratos e mais caros respectivamente.

IMÓVEIS À VENDA – BAIRROS MAIS BARATOS E MAIS CAROS

Mais baratos (R$)

CIDADE TIRADENTES 2.793

LAJEADO 3.801

JOSÉ BONIFÁCIO 4.320

Mais caros (R$)

MOEMA 14.462

PINHEIROS 15.208

ITAIM BIBI 15.229

“Antes de iniciar uma busca por um imóvel, o recomendado é que o consumidor faça um levantamento do quanto poderá gastar seja com as parcelas de um financiamento ou com o valor mensal do aluguel. Esse passo é muito importante para evitar arrependimentos após a negociação”, afirma Angélica Quintela, gerente de marketing do Imovelweb.

Rentabilidade

O índice de rentabilidade imobiliária relaciona o preço de venda e valor de locação do imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. O relatório de novembro apontou um índice de 5,73% bruto anual, o que significa que são necessários 17,5 anos de aluguel para reembolsar o investimento de compra, 6% a menos que um ano atrás.

As regiões periféricas são as que oferecem maior retorno para os investidores: Zonas Leste e Sul acima de 6% anual.

Rentabilidade por região:

Região Rentabilidade

Nordeste 5,4%

Centro-Sul 5,6%

Oeste 5,7%

Sudeste 5,8%

Noroeste 5,8%

Centro 5,9%

Sul 6,3%

Leste 6,7%

Os dados do relatório mensal de preços do Imovelweb, também chamado de Index, são gerados com base em 100% dos imóveis listados no portal, seja aluguel ou venda, mostrando o preço médio das propriedades.

