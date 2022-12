Franklin de Freitas

Segundo relatório mensal de preços de outubro do Imovelweb, , Curitiba registrou, no acumulado de 2022, o maior incremento de preços dos imóveis em comparação com as demais cidades analisadas pelo Index – Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.



No caso do aluguel, o aumento foi de +17,9%. Segundo o relatório, para as propriedades em locação, Matriz é a região mais cara, com um aluguel mensal médio de R$ 2.154. Para os imóveis à venda, Santa Felicidade fecha o mês de outubro como a zona mais cara de Curitiba com um valor de R$ 10.278 por m².