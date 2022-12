Lucilia Guimarães/SMCS

Candidatos que participam do processo seletivo simplificado (PSS) para a função pública do Magistério – Docência I devem ficar atentos às novas informações. A Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) convoca 2.851 candidatos para a entrega dos documentos nos dias 4, 5 e 6 de janeiro, conforme editais.

O local para a entrega é o Salão de Atos do Parque Barigui, na Alameda Burle Marx s/n. É essencial que o candidato chegue pontualmente no local, conforme o horário estipulado.

A Smap, a fim de fazer o atendimento do grande número de pessoas, providenciou o Salão de Atos, onde será possível fazer os atendimentos de maneira segura e responsável. Também dividiu os candidatos em três dias para atender todos os classificados. Há mil nomes que serão atendidos na quarta-feira (4/1), mil na quinta-feira (5/1) e outros 851 na sexta-feira (6/1), sendo que cada um dos dias possui o seu próprio edital.

O candidato deve conferir com atenção em que dia está prevista a sua entrega, pois caso não compareça na data estipulada, será desclassificado do processo seletivo.

Atalho

Para facilitar a busca pela data, ao acessar o edital, o candidato classificado pode clicar em Ctrl F em seu computador e pesquisar por seu nome, ou se estiver pelo celular, pesquisar na lupa da parte superior direita do documento baixado.

A fase da entrega da documentação é eliminatória, por isso todos os documentos requeridos devem ser conferidos atentamente pelo candidato para que não haja falta de documentos ou divergência de informações. A Smap orienta ainda quanto aos cuidados com a covid-19 e a obrigatoriedade em apresentar o comprovante da vacinação.

As informações sobre o processo seletivo e eventuais avisos são publicados no Diário Oficial e no portal de concursos do site da Prefeitura. A recomendação é que os participantes do PSS verifiquem frequentemente as plataformas para que não percam nenhuma etapa do processo seletivo.

Após a etapa da entrega da documentação, o candidato deve redobrar a atenção com os contatos pessoais que colocou no cadastro, pois o segundo contato será por meio do telefone, whatsapp ou e-mail.