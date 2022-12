Divulgação/Assessoria de Imprensa

As atividades esportivas estão entre as muitas atrações gratuitas do VegFest 2022, um dos maiores eventos veganos das Américas, que será realizado entre os dias 8 e 11, no Centro de Convenções Anhembi, na capital paulista. Destaque para a participação do Laguna, clube que levará alguns de seus jogadores ao desafio de futebol.

Realizado pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) e com produção da Francal Feiras, o encontro ainda terá uma quadra poliesportiva, que receberá outras modalidades esportivas. Além do futebol, serão realizados desafios do vôlei e de foot table. O público ainda poderá participar de outras atividades físicas, como o crossfit e o pole dance, durante os quatro dias de evento.

O Laguna FC

Ex-jogador e um dos sócios fundadores do time em 2021, Gustavo Nabinger, 38 anos, é vegano desde 2019 e o técnico do Laguna. A agremiação oferece alimentos veganos aos atletas na concentração e no alojamento. Os torcedores que forem aos jogos no estádio Barettão, onde a equipe realiza seus jogos em Ceará-Mirim, também encontrarão somente lanches sem ingredientes de origem animal para degustar.

Primeiro clube de futebol vegano do Brasil, o Laguna é o segundo do mundo com essa proposta, e foi inspirado no Forest Green, da Inglaterra, criado em 2015. Adotando o modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol), quase conquistou a Segunda Divisão Potiguar este ano: com 26 pontos em 12 jogos, obteve a mesma pontuação que o tradicional Alecrim, mas perdeu o título no saldo de gols (28 a 18).

“Diferentemente do que muitos pensam, a dieta Plant Based é perfeita para atletas e contribui imensamente para a performance esportiva. Um dos principais pontos positivos é a recuperação esportiva, pois essa dieta possui alimentos ricos em antioxidantes e aporte facilitado de carboidrato”, explica Marcela Worcemann, nutricionista esportiva integrante do Green Team, iniciativa da SVB.

Feira Vegana e atrações

O VegFest também terá outras atrações gratuitas. São elas: Feira Vegana, com 112 marcas expositoras dos segmentos de alimentos, higiene pessoal, cosméticos, casa e decoração, moda, acessórios, vestuário e pets comercializando seus produtos e novidades; Cozinha Show, com nomes consagrados ensinando receitas; Yoga e Acroyoga, com práticas que vão fortalecer corpo, mente e auxiliar no equilíbrio e força; e uma sala de Escape Room.

Já a Balada VegFest vai oferecer bons momentos de diversão para todos os participantes. O evento é pago e será realizado no St. Johns Irish Pub. Não é necessário estar credenciado no VegFest para participar.

https://www.sympla.com.br/evento/feira-vegfest-2022/1787421

Serviço

VegFest 2022

De 8 a 11 de dezembro – das 9h às 19h

Local: Centro de Convenções do Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1.209 – Santana – São Paulo/SP

Mais informações: www.vegfest.com.br