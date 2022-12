(José Fernando Ogura/SMCS)

Ano novo chegando e com ele uma nova oportunidade de emprego para 23 pessoas atendidas nos hotéis sociais do Departamento de Política Sobre Drogas, ligado à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. Todos passaram por um processo seletivo e foram contratados pelo Restaurante Madalosso. O início do trabalho é imediato.

O diretor do Departamento de Política Sobre Drogas, Thiago Ferro, explica que foram duas seleções até agora, com dez contratações na última semana e mais 13 nesta segunda-feira (19/12). Segundo ele, todos os candidatos são pessoas em vulnerabilidade social, com histórico de dependência química e que residem no hotel social mantido pela prefeitura.

“Fazemos um trabalho multidisciplinar com diversas secretarias do município, desde o encaminhamento para o tratamento de saúde, até a qualificação profissional, para que essa pessoa tenha condições de se reintegrar socialmente. Grande parte das pessoas selecionadas passaram por cursos ofertados pela prefeitura, como panificação e manipulação de alimentos, o que ajudou na hora da contratação”, explica o diretor.

Alessandra Kopczynski, analista de recursos humanos do Madalosso, explica que a empresa tem uma alta demanda de trabalho, principalmente neste período. Embora o movimento maior seja nas festas de fim de ano, ela explica que as vagas não são temporárias.

“A contratação é efetiva. Nossa intenção é que essas pessoas permaneçam conosco a longo prazo e por isso estamos dando essa oportunidade”, conta a analista.

Ela explica também que um dos selecionados, morador do hotel social, tem se destacado. “É uma pessoa bastante empenhada, ágil, que está indo muito bem. Se integrou à equipe com facilidade e até participou das comemorações de fim de ano da empresa. Então a nossa expectativa é boa”, diz Alessandra.

Mais contratações

Outro processo seletivo para uma rede de supermercados contratou 18 pessoas atendidas pelo hotel social no último mês. Além de encaminhar para a entrevista, o Departamento também orienta e auxilia no processo de recrutamento.