Franklin de Freitas – Armazéns da Família

Os produtos para as festas de final de ano chegaram na Semana da Economia dos Armazéns da Família. De hoje a sábado, os clientes cadastrados no programa da Prefeitura poderão comprar o frango natalino temperado Ave Familio, da marca Pioneiro, por R$ 8,95 o quilo. E para a passagem de ano, o pacote de 500 gramas de lentilha da marca RD sai po r R$ 4,85. A disponibilidade do frango natalino é enquanto durarem os estoques. Continuam valendo, durante esta semana, o preço de R$ 2,99 para o pacote de 1 quilo do feijão preto Caldeirão e de R$ 2,49 para o pacote de 1 quilo de fubá amarelo da marca RD.