Levy Ferreira/SMCS

Os produtos para as festas de final de ano chegaram na Semana da Economia dos Armazéns da Família. De terça-feira (13/12) até sábado (17/12), os clientes cadastrados no programa da Prefeitura poderão comprar o frango natalino temperado Ave Familio, da marca Pioneiro, por R$ 8,95 o quilo. E para a passagem de ano, o pacote de 500 gramas de lentilha da marca RD sai por R$ 4,85. A disponibilidade do frango natalino é enquanto durarem os estoques.

Continuam valendo, durante esta semana, o preço de R$ 2,99 para o pacote de 1 quilo do feijão preto Caldeirão e de R$ 2,49 para o pacote de 1 quilo de fubá amarelo da marca RD.

A Semana da Economia oferta o menor preço da cidade em alguns produtos alimentares para contribuir na renda familiar de curitibanos cadastrados no programa Armazém da Família.

Armazém da Família

Maior programa de acesso alimentar do Brasil e um dos mais antigos da Prefeitura na área de assistência social, o Armazém da Família é coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

A Prefeitura conta com 35 lojas de Armazéns da Família em Curitiba. Na Região Metropolitana, são 11 municípios que possuem unidades ou convênio para que seus moradores possam comprar na capital.

Desde 1 de junho, os 35 Armazéns da Família de Curitiba atendem em novo horário: de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.