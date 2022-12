A Hibou – empresa de pesquisa e insights de mercado e consumo – fez um levantamento com mais de 1.650 brasileiros sobre as perspectivas para o ano que está prestes a começar e divulga os dados do estudo “Expectativas – 2023’’.



A pesquisa traz o dado de que metade (49%) da população está com as contas em dia. Porém, 4 em cada 10 brasileiros vão começar o novo ano devendo. Entre os 43% que iniciam com saldo negativo, 77% têm dívidas acima de R$ 2 mil.



Além disso, quase metade da população (44%) tirará o pé do acelerador em 2023 e vão segurar suas economias gastando menos do que gastaram em 2022.