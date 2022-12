A Receita Federal recebeu um prêmio na Conferência Mundial de Drones de Emergência, realizada nos dias 12 e 13 de dezembro em Paris. O evento foi realizado pela organização sem fins lucrativos International Emergency Drone Organization (Iedo), que busca promover o uso de drones e a troca de experiências entre grupos envolvidos em situações de emergência, como bombeiros, forças policiais e paramédicos.

Além de apresentações sobre o uso de drones em situações de risco, como resgate em montanhas e ambientes contaminados, a conferência premiou o melhor uso de drones em diferentes situações, tais como incêndios e resgates. A Receita Federal recebeu o prêmio pelo melhor uso de drone em uma operação policial.

A operação ocorreu em julho deste ano no município de Santa Helena, quando a Polícia Civil deflagrou uma operação com o apoio de diversos órgãos para capturar um fugitivo da Justiça que tinha mandados em aberto somando mais de 40 anos de prisão, com vínculo a uma facção criminosa. O piloto do drone, analista tributário Bruno de Oliveira, utilizou a aeronave para fornecer informações sobre a casa e o terreno em que o fugitivo se encontrava. Assim que as forças policiais invadiram o esconderijo, o criminoso tentou fugir pelos fundos da casa, mas Oliveira utilizou o drone para acompanhar sua rota de fuga, com a ação culminando na prisão do foragido.

A Receita Federal tem intensificado a utilização do drone em suas ações, contando com um curso próprio para capacitação de seus servidores no uso das aeronaves ofertado pelo seu Centro Nacional de Operações Aéreas. Dentre os tópicos abordados no curso estão legislação, funcionamento das aeronaves, análise de condições meteorológicas e atividades práticas de pilotagem.

Os drones são utilizados pela Receita Federal para reconhecimento de alvos, vigilância, coleta de dados e monitoramento de locais estratégicos em pontos alfandegados. Sendo um dos pilotos de aeronaves não-tripuladas mais experiente da instituição, Bruno de Oliveira foi convidado pela IEDO para ser o representante do órgão na Comissão de Drones de Polícia, sendo o único representante da América Latina na comissão.