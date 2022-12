Divulgação

O Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian mostrou que novembro deste ano teve o pior cenário de negativação desde 2016, início da série histórica do índice. Foram registrados 6.392.011 negócios no vermelho, sendo 1.034.198 deles no Sul.



Na análise por unidades federativas (UFs), Paraná (408.943) e Santa Catarina (268.929)bateram recorde de negócios com contas a pagar vencidas e o Rio Grande do Sul (356.326) teve o maior número anual.

Além disso, desde o início de 2022, o índice não marcou nenhuma queda e o cenário de apenas se agravou. Mais da metade das empresas inadimplentes atua no segmento de Serviços (53,5%).