O Restaurante Madalosso vai promover um processo seletivo para contratar 13 trabalhadores para a nova unidade da empresa, inaugurada neste mês no ParkShopping Barigui. A seleção vai acontecer nesta quarta-feira (23/10) e quinta-feira (24/11), das 8h30 às 13h, no auditório da Administração Regional da CIC, na Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460.

Serão oferecidas cinco vagas para a função de caixa e oito para auxiliar de cozinha. Para se candidatar às vagas de caixa, os trabalhadores devem ter o ensino médio (mesmo que incompleto). Para auxiliar de cozinha, precisam de ensino fundamental completo. O ideal é que possuam experiência nas áreas que desejam atuar.

Os interessados devem comparecer ao local do processo seletivo levando os documentos pessoais, como RG ou CPF. A apresentação do currículo não é obrigatória.

Parceria com empresas

O processo seletivo é organizado pela Fundação de Ação Social (FAS), responsável pela política do trabalho e emprego em Curitiba, que oferta espaços públicos para as empresas que buscam profissionais.

Este é o segundo processo seletivo realizado pelo Restaurante Madalosso em parceria com a FAS que, desde 2021, vem apoiando as empresas da cidade na busca por profissionais.

Mais oportunidades

Nesta sexta-feira (25/11), os trabalhadores têm mais uma oportunidade de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Será na Rua da Cidadania do Boqueirão (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430, Boqueirão), das 9h às 16h, onde o Max Atacadista, do Grupo Muffato, fará um novo processo seletivo.

Serão ofertadas 90 vagas para diversas funções em supermercado. O contingente vai operar a nova loja do grupo, que será inaugurada em breve no bairro Hauer. Não é necessário ter experiência, bastando ter o ensino fundamental completo.

Para empresas

Empresas interessadas em ofertar vagas de emprego e usar gratuitamente os espaços públicos do município para seleção de trabalhadores devem enviar e-mail para vagas@curitiba.pr.gov.br ou entrar em contato com a Central de Vagas do Sine pelo telefone (41) 3250-7436.