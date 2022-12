Arquivo/ABr

A estação mais quente do ano está chegando e, nesse período, as contas de luz costumam apresentar alta em decorrência do uso excessivo do ar-condicionado, ventilador, geladeiras e chuveiro, pelo fato de as pessoas tomarem mais banhos. De acordo com Silvio Xavier, professor do curso de Engenharia Elétrica da FEI, alguns cuidados devem ser tomados com o uso dos eletrodomésticos, para que não haja surpresa nas contas ao final do ano. Inclusive, uma das queridinhas da última black friday, a air fryer deve ser usada com cautela.

Começamos pelo maior vilão das contas de luz. Em qualquer estação, ele está lá sendo um dos maiores consumidores de energia elétrica das residências: o chuveiro. Durante o calor, a primeira atitude a ser tomada é colocar o chuveiro no modo “verão” ou “desligado”, para que o consumo seja reduzido. “Por conta das altas temperaturas, as pessoas costumam aumentar o número de banhos durante um único dia, portanto, se o chuveiro continuar em temperaturas mais altas e não no modo verão ou desligado, o aumento na conta de luz será drástico”, comenta Silvio Xavier.

Outro grande responsável pelo aumento das contas, é o ar-condicionado. Muitas pessoas têm dúvidas de como usá-lo de uma maneira consciente, a fim de evitar o gasto excessivo. Para o professor da FEI, o aparelho não deve estar em temperaturas muito baixas, mas sim por volta de 20°C e portas e janelas bem fechadas para que o ar gele mais rápido, não havendo uma exigência maior do que a necessária para o equipamento. Outra atitude que deve ser tomada é sempre desligar o ar-condicionado quando não houver pessoas no ambiente.

No verão, as geladeiras e freezers são mais utilizados para gelar bebidas e conservar alimentos. “No geral, esses são equipamentos de potência relativamente baixa comparado a chuveiros, porém, ficam ligados 24h por dia o que faz o consumo de energia aumentar consideravelmente. É recomendável manter esses equipamentos sempre com as borrachas das portas em bom estado e evitar o abre e fecha”, finaliza o professor da FEI.

Um equipamento que foi um dos mais procurados durante a última black friday e deve ser usado com cuidado é a air fryer. O eletrodoméstico consomo até um terço da energia de um chuveiro elétrico, e, portanto, seu uso deve ser controlado e o aparelho desligado imediatamente após o uso, já que algumas pessoas podem esquecer o equipamento em funcionamento após tirar o alimento de dentro dele.

Por fim, qualquer equipamento eletrônico conectado à tomada possui uma parte do seu circuito de alimentação que se mantém energizado (consumindo energia). Embora as potências sejam baixas, o consumo de energia continua e, por isso, esses aparelhos devem ser desligados. Mesmo que sejam mínimas, a soma de várias pequenas perdas ao longo de 24h por dia, durante 30 dias por mês, pode se tornar significativo principalmente em residências com consumo pequeno de energia.