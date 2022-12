Adriano Oltramari

Os empreendedores de micro e pequenas empresas da capital paranaense terão uma nova sede para apoiar seus negócios, com a nova Regional do Sebrae/PR. A inauguração está programada para 12 de dezembro, 19h, próxima segunda-feira. O prédio com tecnologia sustentável, foi projetado para oferecer ainda mais conforto e estrutura para quem empreende no segmento, que compõe a maioria dos negócios curitibanos. Ao todo, foram R$ 23 milhões investidos na estrutura que está localizada na Rua Cyro Velozo, nº 56, no Prado Velho, na mesma área da sede estadual do Sebrae/PR.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Roberto Tioqueta, o novo prédio faz parte da estratégia de atuação dedicada ao território da capital paranaense, quando, em fevereiro deste ano, foi instalada a Regional Curitiba.

“Curitiba reúne a maior concentração de pequenos negócios do Paraná. Por isso, vamos entregar às empreendedoras e empreendedores este moderno e sustentável espaço, que vai atender, inspirar novas ideias de negócio e potencializar o desenvolvimento das mais de 400 mil micro e pequenas empresas da capital”, afirmou Tioqueta.

As estruturas aproveitam a luz natural, 100% da energia é renovável, convertida por painéis fotovoltaicos, e toda a climatização das salas demandam baixo consumo de energia. Até mesmo algumas vagas de estacionamento estão preparadas para recarregar carros elétricos. A sustentabilidade também foi levada em consideração no consumo de água. O novo prédio conta com um sistema de reaproveitamento da água pluvial.

O prédio possui uma estrutura com divisórias articuladas e mobiliários em salas de treinamento que, juntas, comportam mais de 500 pessoas, possibilitando a realização de eventos simultâneos. No térreo do edifício, ficará toda a equipe da Regional Curitiba e a da Unidade de Ambiente e Negócios Empresariais (UANE).