Todos nós sabemos que ter um seguro de carro é importante, mas, dependendo do negócio fechado também pode ser um custo pesado para o bolso do brasileiro. De acordo com um estudo recente, o custo médio do seguro de carro cresceu de 5% do valor do automóvel para 6,5%, o que corresponde a um aumento de 30% do valor pago para proteger o veículo.

Há uma série de fatores que contribuem para o aumento do custo do seguro de carro, incluindo o aumento no valor pago por reparos e a frequência de acidentes, elevando os gastos das seguradoras. À medida que o número de sinistros aumenta, também aumentam as taxas cobradas pelas seguradoras, que precisam desembolsar mais dinheiro para cobrir o custo dessas reivindicações.

Embora reduzir a cobertura do seguro do seu carro para economizar dinheiro possa parecer tentador, esta pode ser vista como uma idéia ousada e até mesmo arriscada. Economizar no seguro do seu carro pode colocá-lo em risco de ruína financeira, se você se envolver em um acidente. Portanto, é recomendado fazer pesquisas para ver as melhores condições de preços e manter os níveis de cobertura adequados para proteger você e sua saúde financeira.

Seguros ficam mais caros

Dados obtidos pela TEx, empresa de fornecimentos de softwares para seguradoras, apontam que o preço médio de seguro para carros subiu 30% no último ano. A média de custo atual para contratar o serviço gira em torno de 6,5% do valor do veículo. Em outubro de 2021, essa porcentagem era de 5%. Em termos práticos, o dono de um carro que custa R$ 50 mil pagaria, no ano passado, em torno de R$ 2,5 mil. Já neste ano, o motorista precisaria desembolsar mais de R$ 3,2 mil para manter o veículo protegido contra roubos e possíveis danos.

Seguradoras adotam critérios de preços

Neste universo de opções de seguros de carro, que vem crescendo, sobretudo após o surgimento das chamadas insurtechs, as seguradoras adotaram critérios em relação aos preços cobrados para cada tipo de motorista para, desta forma, minimizar os riscos de prejuízo nos contratos.

Em geral, os motoristas jovens tendem a pagar mais pelo seguro do carro do que os motoristas mais velhos. Isso ocorre porque eles são considerados um risco maior na estrada. Motoristas do sexo masculino também tendem a pagar mais do que motoristas do sexo feminino, novamente porque os homens são considerados um risco maior por conta da quantidade acidentes.

O histórico de direção dos motoristas também é levado em consideração e, aqueles que nunca se envolveram em acidentes pagam menos pelo seguro do carro do que os que colecionam sinistros ou infrações de trânsito em seu registro. O tipo de veículo que você dirige também pode afetar suas taxas. Por exemplo, carros esportivos e veículos de luxo custam mais para segurar do que carros econômicos.

O aumento forte no valor para obter a proteção para o carro está sendo atribuído às companhias de seguros. Existem algumas coisas que você pode fazer para ajudar a reduzir o custo do seu seguro de carro, como pesquisar e comparar taxas, aumentar sua franquia e remover quaisquer coberturas desnecessárias.