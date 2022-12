Reprodução/Credcrea

A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, foi mantida em 13,75% pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) no último dia 07 e, segundo especialistas, a previsão é que ela não caia tão cedo. Para quem quer se planejar para conquistar o sonho da casa própria, aquisição/troca de um carro, reforma de casa ou uma viagem, o consórcio pode continuar sendo uma boa opção.

Segundo a Associação Brasileira de Consórcio (ABAC), o setor de consórcios no Brasil teve seu melhor desempenho no primeiro semestre de 2022, considerando o período dos últimos dez anos. Esse resultado positivo está diretamente relacionado ao aumento da Selic, já que quanto maior a taxa de juros, maior será o valor para a compra de um imóvel, de um carro ou de qualquer outro bem pela modalidade de financiamento.

Já com o consórcio, as taxas são fixas e diluídas nas parcelas durante todo período do contrato, e por isso não há surpresas na hora de realizar o pagamento. Mas, segundo Anderlise Lorrana, analista de Produtos e Negócios da CREDCREA, é preciso ter certeza que o consórcio é a melhor escolha de acordo com o perfil do cooperado. “Tanto o consórcio de imóveis, quanto o consórcio de carro são mais vantajosos para quem quer se planejar a médio e longo prazo e para quem não tem urgência em ter um novo imóvel, por exemplo. Enquanto na modalidade de crédito/financiamento temos a oscilação da taxa de juros, conforme a modalidade de crédito escolhida, no consórcio o cooperado pagará durante o período contratado na carta a taxa de administração e o fundo de reserva que serão pagos até a quitação. Além disso, o valor da carta tem correção para garantir o poder de compra”.

Segundo Anderlise, cada pessoa precisa avaliar suas necessidades e, junto com consultores especializados, analisar o contexto econômico e as perspectivas a curto, médio e longo prazo para decidir quais as melhores opções, se é o crédito/financiamento ou consórcio. “Nós adaptamos o modelo de compra de acordo com o cooperado, mas reforçamos que o consórcio pode ser uma ótima opção para tirar os projetos do papel e realizar seus sonhos”, conclui a especialista.