Franklin de Freitas – Armazéns da Família

A Semana da Economia dos Armazéns da Família coloca à disposição dos usuários, a partir de hoje até sábado, três novos produtos a preços mais baixos. O pacote de 5 quilos de arroz parboilizado da marca Sabor Sul por R$ 11,85, o pacote de 5 quilos do arroz branco também da marca Sabor Sul por R$ 12,95 e o quilo do frango inteiro da marca Pioneiro por R$ 6,75.



E continuam valendo, durante esta semana, o preço de R$ 2,99 para o pacote de 1 quilo do feijão preto Caldeirão e de R$ 2,49 para o pacote de 1 quilo de fubá amarelo da marca RD.