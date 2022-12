A tabela do Serviço Funerário Municipal tem novos valores desde quinta-feira. O reajuste é resultado de uma decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública que concedeu, no ano passado, o direito de reajuste anual às concessionárias prestadoras do serviço na capital. O recurso do município foi negado.

Com os novos valores, uma urna simples (a urna 5) passa de R$ 330,63 para R$ 396,73, por exemplo. Com ornamentação básica (meia ornamentação e véu), a família vai pagar em torno de R$ 528,32. As empresas pleitearam reajuste de tarifas adotando o índice IPCA Geral.