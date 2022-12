Imagem ilustrativa/Arquivo ABr

Em razão do recesso do fim de ano na Prefeitura de Curitiba, que começa no dia 23/12 e segue até 2/1, 13 serviços do portal ficarão temporariamente indisponíveis. A suspensão será necessária porque trata-se de serviços que precisam da interação com servidores das respectivas áreas, para o cumprimento dos prazos de atendimento.

A Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e TI (Smap) recomenda que aqueles que precisarem de algum dos serviços (confira a lista abaixo) façam o acesso com antecedência.

Quem fez agendamentos pela Agenda Online para o dia 2 de janeiro de 2023 precisará alterar a data de atendimento. A ferramenta é utilizada para serviços das seguintes áreas: Urbs – Cartão Transporte, Urbs – Área Comercial e Área de Mobilidade Comercial, Agência Curitiba, CuritibaPrev, Fundação de Ação Social – Trabalho e Emprego, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba e Procuradoria-Geral do Município.

Recesso

Segundo decreto municipal publicado na quinta-feira (15/12), o recesso se estenderá até segunda-feira (2/1). A programação de recessos de 2022 foi estabelecida em fevereiro.

O período terá início no dia 23, pois nesta data, o expediente será suspenso nas repartições públicas municipais em substituição ao dia 19 de dezembro, quando se comemora a emancipação política do Paraná e o expediente será normal nas repartições públicas municipais.

Os gestores das secretarias e órgãos organizarão suas equipes para preservar o funcionamento dos serviços essenciais. Nestes casos, os serviços públicos essenciais deverão operar em sistema de escala de trabalho.

Confira o que fica fora do ar durante o recesso

Secretaria Municipal do Urbanismo

Licenciamento Urbano

Alvará de Obra

Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra

Potencial Construtivo

Parcelamento do Solo

Cancelamento de Projeto Aprovado

Correção de Área de Lote

Prancha Autenticada de Loteamento ou Projeto Aprovado

Solicitação Geral UCT

Alteração de Número Predial

Curitiba S/A

Anuência para Transferência

Anuência para Hipoteca ou Financiamento

IMAP – Instituto Municipal de Administração Pública

Contratação de Estagiário